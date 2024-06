Contrôle des prix : "La population doit dénoncer les prix injustes, mais l'Etat se doit d'agir…"

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2024 à 15:14 | | 0 commentaire(s)|

Le commerce a ses règles et son mode de fonctionnement, qui quels que soient les produits, doivent générer des revenus et des bénéfices. Revenant plus en détail sur les denrées de consommation comme la viande, le poisson, Momar Ndao, le président de l’Association des Consommateurs du Sénégal, explique que bien avant l’arrivée de ce nouveau régime, leur association avait proposé à l’Etat, un système gagnant-gagnant, basé sur le prix au poids.



Sur le point du contrôle, selon lui, si les consommateurs doivent dénoncer les prix injustes ou injustifiés, l’Etat se doit d’agir…Ses propositions et explications.