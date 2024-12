Convention ANER et OFOR : Une étape cruciale pour la réduction du coût de l'eau… Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 09:30 | | 0 commentaire(s)| L'ANER a procédé au lancement d'un projet visant à instaurer un cadre pour la diffusion des systèmes de pompage solaire communautaire et la solarisation des forages ruraux. D’après M. Kobor, Dg d’ANER et M. Cheikh Tidiane Niane, SG du Ministère de l’Energie, ladite convention signée entre l'ANER et l'OFOR, marque une étape cruciale dans cette initiative, promettant de réduire le coût de l'eau et d'améliorer le quotidien des populations rurales.



Accueil Envoyer à un ami Partager