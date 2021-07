Convention de partenariat entre l'ASPT et l'UCG: Pour l'amélioration du cadre de vie des zones touristiques Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juillet 2021 à 17:04 | | 0 commentaire(s)| L’Agence sénégalaise de la promotion touristique (ASPT) et l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG), ont signé une convention de partenariat hier. Ce partenariat vise à réduire les déchets, notamment plastiques, dans l’ensemble de la filière touristique, en s’attaquant aux causes profondes de la pollution. Satisfait de cette collaboration, le Directeur général de l’UCG, Mass Thiam revient sur le travail qui les attend et les objectifs de cette convention.





