Conversions à l'islam et adhésions à la Tidiania : Cheikh Ahmed Boukar perpétue l'œuvre de son grand-père

Le petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh Ahmed Boukar Niang a tenu une conférence sur l'«importance de la modération et du juste milieu dans l'islam», à Calcinato dans la ville de Brescia en Italie.



« C’était pour condamner les écarts langagiers par confrérie interposée dont on a été témoins ces jours et qui tranchent d’avec la notion de wassatiya ou juste milieu telle que nous l’enseignent nos maîtres dont Cheikh Ibrahima Niass », a laissé entendre le guide religieux et écrivain.



Au terme du programme, un groupe de jeunes est venu rencontrer Cheikh Ahmed Boukar pour s’affilier à la Tarikha tidjania.



« On a renouvelé à toute l’audience (des gens qui se sont déjà affiliés à la Tarikha tidiania : Ndlr) et il y a eu de nouveaux adhérents. Il y a eu également des conversions à l’islam lors de notre passage en Belgique », a-t-il fait savoir.











