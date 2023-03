Convocation de l’ancien PM Hadjibou Soumaré à la SU : Serait-il devenu un crime de poser des questions au pays de Macky Sall ? Le Témoin--L’ancien Premier ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade, Cheikh Hadjibou Soumaré, est convoqué ce matin pour avoir posé quatre questions au Chef de l’Etat. Serait-il devenu un crime de poser des questions au pays de Macky ?

Le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou, disait John Emerich Edward Dalberg-Acton dans une lettre adressée à Bishop Mandell Creighton le 5 Avril 1887. La convocation de l’ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré ce jeudi 09 mars 2023 à la Sûreté urbaine peut sans doute être classée dans le registre des folies de Macky Sall et de son pouvoir.



Pour preuve, le sort tort de l’ancien président de la Commission de l’Union économique, monétaire ouest africaine (Uemoa) est d’avoir posé quatre questions au président de la République Macky Sall. En effet, dans ladite lettre, l’ancien Inspecteur du Trésor a simplement demandé au Chef de l’Etat sénégalais s’il a donné récemment de l’argent à une personnalité politique française notamment un montant 12 millions d’euros environ 7,5 milliards de francs CFA.



L’ancien président de la Commission de l’Uemoa a, dans sa deuxième question, demandé au Président Macky Sall s’il a envoyé à l’issue de leur rencontre, « une note revêtue de votre sceau, non en souvenir de son passage au Sénégal et de sa vision pour un nouveau partenariat entre la France et l’Afrique ».



Dans sa troisième interrogation, M. Soumaré avait demandé, si par extraordinaire tout cela était avéré, au Chef de l’Etat d’éclairer le peuple sénégalais avoir agi ès qualité de Président de la République du Sénégal ou de Chef de Parti politique et avec quel argent ?



Hadjibou Soumaré avait bouclé la boucle en demandant, dans sa quatrième question, au Chef de l’Etat de dire au peuple s’il est sérieusement dans la logique du report des élections Présidentielles prévues en février 2024.



Sommes-nous dans une dictature qui ne dit pas son nom ?



Depuis 2012, nombre d’opposants ont séjourné en prison pour divers motifs. Des journalistes et activistes sont traqués jusqu’à leurs dernières retranchements et emprisonnés.



Des militants de l’opposition ne sont pas aussi épargnés par le régime dictatorial du Président Macky Sall. Le régime de Macky Sall ne s’est pas uniquement contenté de ça depuis sa prise de pouvoir. Il interdit régulièrement aussi des manifestations partout dans le pays. Et ce sont des préfets qui sont mis à profit pour empêcher l’opposition et/ou la société civile de tenir ses manifestations.



Aucune surprise si le ministère de l’Intérieur est membre du parti au pouvoir, Alliance pour la République, et obéit au président de la République, son « patron » qu’il obéit sans ambages.



Tout le monde en sursis...



La convocation de l’ancien Premier ministre Hadjibou Soumare ce matin à la Sûreté urbaine et l’arrestation successive de journalistes, opposants et activistes prouve à suffisance que tous ceux qui oseraient faire face au régime de Macky Sall ont un pied en prison.



Personne n’est, en effet, à l’abri des agissements de Macky Sall et de son pouvoir. Le pire est d’ailleurs que Macky Sall semble, dans ses agissements dictatoriaux, bénéficier du soutien des forces de sécurité et de la justice qui semblent lui dérouler le tapis rouge. Après Hadjibou Soumaré, à qui le tour



