Convoqué à la Brigade des Recherches ce lundi, voici les propos tenus par Oumar Faye (vidéo) Oumar Faye, le coordonnateur du Mouvement “Leral Askan wi”, est convoqué à la brigade de recherches ce lundi 29 juin, à 10 heures. L’objet de la convocation ne lui a pas été notifié, mais tout porte à croire que c’est suite à sa dénonciation cette semaine de la qualité du riz distribué aux populations dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. En effet, dans une vidéo, Oumar Faye accuse l’Etat du Sénégal d’avoir servi du riz en plastique aux Sénégalais en ces temps de Covid-19. De plus, il y réclamé la démission du ministre Mansour Faye.



Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos