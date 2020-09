Convoqué par la Police, l’administrateur de LCIS prévient: « Je ne souffre d’aucune maladie et me porte en excellente forme et je n’ai aucune intention de me suicider » Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : l'administrateur de la page Facebook «Luttons contre l'indiscipline au Sénégal (Lcs)» a été convoqué par la division en charge de la cybercriminalité. Même si le motif ne lui a pas été notifié, Dj Malick pense qu'il serait lié à la publication, sur ladite page, d'une photo mettant en exergue un policier se penchant sur un scooter sur lequel était disposé de nombreux billets de banque, avec comme commentaire :«Sétalll ma li reke. Gni gno takh gnouye wakhale les honnêtes policiers du tout. (Ndlr : C'est à cause d'eux qu'on incrimine les dignes policiers)»

Sur sa page Facebook, il prévient. « Je viens d’etre convoque par la division de la cybercriminalite, je ne souffre d’aucune maladie et me porte en excellente forme et je n’ai aucune intention de me suicider »



