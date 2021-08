Coopération: Dakar et Luanda signent plusieurs accords Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Août 2021 à 14:04 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de son Excellence Tété Antonio, ministre des Affaires Etrangères de la République d’Angola du 04 au 05 aout à Dakar, un mémorandum d’entente de coopération a été signé entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République d’Angola. Il est par […] Dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de son Excellence Tété Antonio, ministre des Affaires Etrangères de la République d’Angola du 04 au 05 aout à Dakar, un mémorandum d’entente de coopération a été signé entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République d’Angola. Il est par ailleurs annoncé l’ouverture d’une ambassade de la République d’Angola au Sénégal. Les deux parties qui ont convenu d’un accord s’engagent à finaliser avant la fin de l’année en cours, les ententes suivantes : accord de coopération technique scientifique et économique, établissement d’une commission mixte bilatérale, mémorandum sur des consultations politiques, accord sur la suppression réciproque de visa, pour les titulaires de passeports diplomatiques.



Source : http://lesoleil.sn/cooperation-dakar-et-luanda-sig...

