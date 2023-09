Coopération : Me Sidiki Kaba au 3e Forum sino-africain pour la paix et la sécurité à Beijing Le Forum sino-africain est une initiative co-présidée par le président Macky Sall et son homologue chinois Xi Jinping. Le thème de cette année, « Paix et sécurité en Afrique », est d’une actualité brûlante, puisque la stabilité sécuritaire est un enjeu majeur pour les pays africains, souvent exposés à des menaces qui mettent en péril la paix et la sécurité du continent. Me Sidiki Kaba était au 3e Forum sino-africain pour la paix et la sécurité, à Beijing.

Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, s’est rendu à Beijing pour participer au troisième Forum sino-africain pour la paix et la sécurité. Cet événement, qui a rassemblé des représentants de trente pays africains, a été annoncé par un communiqué de l’"APS", repris par "Senego".



Le communiqué souligne que le renforcement de la coopération sino-africaine pourrait aider les pays africains à soutenir les efforts de paix et de sécurité de manière concertée. Dans cette optique, une séance de travail a été organisée en marge du forum, pour discuter du renforcement de la coopération militaire entre Dakar et Pékin.



Le ministre des Forces armées Me Sidiki Kaba a ainsi rencontré le général Li Shangfu, chef de la délégation chinoise, en présence de l’ambassadeur du Sénégal en Chine, Ibrahima Sory Sylla.



