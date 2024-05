Coopération Sénégal-Côte-d’Ivoire : Bassirou Diomaye Faye pour la convocation de la grande Commission mixte

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2024 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

«J’ai proposé au président Ouattara de convoquer, une nouvelle session de la grande commission mixte qui ne s'est pas réunie depuis 2014 », a confié M. Faye après une audience que lui a accordée son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, de Côte d'Ivoire. Le président de la République a indiqué que pour un renforcement systématique des axes de coopération, il est important que cette grande commission mixte puisse être à nouveau convoquée. Il a promis de son côté, qu'il s'emploiera à renforcer les relations entre les deux pays pour une meilleure prise en compte des priorités africaines. Bassirou Diomaye Faye a affirmé que les priorités de l'Afrique, actuellement touchent la réforme de la gouvernance politique économique, le développement durable, le changement climatique, la paix durable, la sécurité internationale.



«Je sais pouvoir compter sur votre sagesse pour que vous continuiez d’agir à renforcer, surtout les actions préventives, car il est toujours meilleur de prévenir une crise que de chercher à la résoudre. Mais quand les crises sont déjà là aussi, il faut pouvoir les prendre à bras-le-corps et qu'elles soient une crise politique démocratique, économique, elles restent des sources majeures d’instabilité, et même de déstabilisation », a fait savoir le président Faye.



A son tour, ajoute la même source, le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est dit heureux d’accueillir le Président nouvellement élu du Sénégal. Il a salué la brillante élection de son homologue sénégalais le 24 mars 2024. M. Ouattara n’a pas manqué de saluer l’excellence des relations entre leurs deux pays. Il a aussi souhaité le renforcement des relations entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Que ce soit sur les questions de coopération régionale ou sur la situation internationale, le Chef de l’Etat ivoirien s’est dit en phase avec son homologue sénégalais. Il a déclaré que la Côte d’Ivoire a beaucoup de choses à échanger avec le Sénégal, notamment dans les domaines du gaz, du pétrole, de l’or.



Adou Faye







Source : Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a effectué ce 7 mai 2024, une visite de travail et d’amitié en Côte-d’Ivoire. Selon le site « Abidjan.net », au cours d’un entretien avec Alassane Ouattara, M. Faye dit avoir demandé la convocation de la grande Commission mixte.Source : https://www.lejecos.com/Cooperation-Senegal-Cote-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook