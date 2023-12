Coopération Sénégal-Maroc: Rachid Tahib El Alami en visite officielle au Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2023 à 18:35 | | 0 commentaire(s)| Le président de la Chambre des représentants du royaume du Maroc, M. Rachid Tahib El Alami, a effectué une visite officielle au Sénégal, ce 20 décembre, accompagné d'une délégation importante, pour une durée de deux jours au bout de laquelle, sera signé un mémorandum. Cette visite a été décrite par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. Amadou Mame Diop, comme le reflet des liens séculaires entre les peuples marocain et sénégalais, depuis le 9e siècle. L'accent a été mis sur la satisfaction de recevoir cette étape de la coopération entre le Sénégal et le Maroc, nécessitant des salutations spéciales.

Le président de la Chambre des Représentants du Maroc, Rachid Tahib El Alami, a loué cette initiative et exprimé sa reconnaissance pour l'accueil chaleureux reçu au Sénégal.



Il a souligné l'importance du rôle joué par le Sénégal au bénéfice du Maroc et a promis de prendre les mesures nécessaires, pour rendre hommage à cette coopération fructueuse.

