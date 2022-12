Coopération Sénégal et EAU: Deux pays "siamois" grâce aux projets de développement dans... Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022 à 16:48 | | 0 commentaire(s)| Les Émirats Arabes Unis ont célébré, hier, le 51ème anniversaire de leur accession à la souveraineté nationale. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Sénégal a magnifié l'état de coopération avec le Sénégal.

Le Ministre de l’Education, Cheikh Oumar Hann, représentant du gouvernement a salué aussi cette relation qui unit la république du Sénégal et les Emirats Arabes Unis lors du 51ème anniversaire de leur accession à la souveraineté nationale. Cee dernier a soulevé

le partage de l'expérience en ce qui concerne le pétrole et le gaz lors de son discours. Selon le Ministre, les deux pays sont liés par plusieurs accords de coopération et des projets de développement dans plusieurs secteurs comme la santé, les infrastructures, l'économie maritime, la technologie.



