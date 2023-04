Coopération décentralisée France-Sénégal : Onze projets de 650 millions de FCfa financés

La coopération décentralisée entre les collectivités territoriales sénégalaises et françaises est au beau fixe. Le Dispositif conjoint, qui permet aux communes des deux pays de travailler sur des projets communs, a retenu, hier, onze projets. Ces derniers seront financés, cette année, à hauteur de 650 millions de FCfa. L’appel à projets, initié dans le cadre […]

L’appel à projets, initié dans le cadre du Dispositif conjoint qui réunit des collectivités territoriales sénégalaises et françaises, a permis de retenir onze projets pour un coût global de plus d’un demi-milliard de FCfa. C’est la décision prise, hier, à Dakar, par le comité de pilotage dudit dispositif, présidé par Mamadou Talla, le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires. « Le Comité de pilotage vient d’étudier 13 projets dont les 11 ont été validés et seront exécutés, à travers nos collectivités territoriales. Dans sa forme et dans son organisation, ce dispositif met en relation une collectivité au Sénégal et une autre en France qui acceptent de travailler ensemble, en soumettant un projet », a expliqué M. Talla, ajoutant qu’un million d’euros (650 millions de FCfa) a été mobilisé, par les États sénégalais et français, pour donner corps à ces projets. Le financement de ce dispositif provient principalement des deux États (35% chacun), 20% provenant des collectivités territoriales françaises et 10% des communes et départements du Sénégal.

Cette année, les projets sélectionnés s’intéressent aux questions d’environnement, d’assainissement, d’eau et de traitement des ordures. D’autres projets sont relatifs à l’entreprenariat. Les propositions concernent principalement le Conseil départemental de Rufisque et des communes telles que Ouakam, Ngor, Palmarin, Ngnith, Ourossogui et Suelle. « Nous faisons face aux défis que sont la lutte contre le dérèglement climatique, les questions liées à l’eau, l’assainissement et les dérèglements climatiques. Nous sommes sur la même planète. Nous remarquons qu’il y a une communauté de destin entre le Sénégal et la France », a signalé Jean Paul Guihaumé, Ambassadeur Délégué pour l’Action extérieure des collectivités territoriales françaises.

En compagnie de l’Ambassadeur du Sénégal au Sénégal, Philippe Lalliot, le Délégué de l’État français promet de « suivre » ces projets, pendant un à deux ans, en espérant les répliquer dans d’autres parties du Sénégal.

Les responsables des organisations faitières du Sénégal ont salué la mise sur pied de ce Dispositif conjoint, qui va contribuer à renforcer la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales françaises et sénégalaises. « C’est une forme de prolongement de la coopération entre le Sénégal et la France », a fait savoir Oumar Bâ, Président de l’Association des maires du Sénégal.

Le Président de l’Union des associations des élus locaux, Oury Baïlo Diallo, a apprécié favorablement la mise en œuvre de ce dispositif conjoint, estimant qu’il favorise « une diplomatie des territoires » face à la montée du terrorisme et de l’extrémisme. Dans la même veine, Ahmed Youssouf Benjelloun, Président de l’Association des départements du Sénégal (Ads), a magnifié cet outil. « Ce dispositif est une façon de renforcer l’autonomie financière des collectivités territoriales. Par la même occasion, la libre administration. C’est une excellente initiative. Nous demandons aux deux gouvernements de faire davantage pour ces collectivités territoriales pour promouvoir les politiques publiques », a ajouté le Président du Conseil départemental de Kaolack.

Même s’il a relevé le caractère « innovant » de ce dispositif, le Ministre des Collectivités territoriales a rappelé le besoin de faire connaître cet instrument. « Nous devons aussi poursuivre la valorisation de nos actions communes et donner plus de visibilité au Dispositif conjoint », a déclaré Mamadou Talla.

Plus de 2 milliards de FCfa injectés en 7 ans

Entre 2015 et 2022, le Dispositif conjoint a financé 88 projets au profit de 31 communes et 11 départements du Sénégal. « Plus de 2 milliards de FCfa ont été injectés depuis 2015 », a annoncé le Ministre des Collectivités territoriales, Mamadou Talla.

Au-delà du financement, le Ministre a informé qu’il y a un volet accompagnement des collectivités territoriales bénéficiaires. À cet effet, il a informé qu’un atelier de capitalisation sur le « Marketing territorial » est prévu à Diamniadio les 25 et 26 avril prochains, avec le Département de Rufisque et la Région Ile de France. M. NDONG

