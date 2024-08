Coopération fiscale internationale : une nouvelle étape franchie à l'ONU

« Pour la première fois, nous avons des engagements pour une répartition équitable des droits d'imposition entre les pays et pour garantir que les politiques fiscales ne compromettent pas les droits humains à l'échelle mondiale. Cela prouve qu'un processus transparent et démocratique peut être bien plus efficace pour résoudre les problèmes globaux que les négociations opaques du club des pays riches à l'OCDE »,



Cette avancée est l'une des demandes de longue date de l'Union africaine, qui plaide pour une réforme de l'architecture financière internationale, en mettant l'accent sur l'amélioration dans la mobilisation des ressources budgétaires domestiques par les Etats.



Sur le plan institutionnel, la question d’une coopération fiscale sous l’égide des Nations Unies a été soulevée pour la première fois par le Panel de haut niveau sur les flux financiers illicites, dirigé par l’ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Le document avait mis en lumière les effets néfastes de l'optimisation fiscale agressive et suggéré que des solutions soient décidées à l'ONU.



Entre-temps, l'OCDE, mandatée par le G20 (Groupe des 20 pays les plus riches du Monde + l'Union Européenne), a pris la tête des discussions, proposant des solutions pour lutter contre les pratiques fiscales douteuses, attribuer les droits d’imposition, et instaurer un impôt minimum pour contrer les paradis fiscaux. Mais, ces propositions déjà difficiles à mettre en œuvre, ont été critiquées pour leur manque d'inclusivité et l'absence de prise en compte des intérêts des pays économiquement faibles.



Lors des récentes discussions à l'ONU, qui se sont tenues du 30 juillet au 16 août 2024, les pays du Sud, emmenés par le groupe africain, ont dominé les débats et imposé leurs priorités. Plusieurs pays de l'Union européenne, membres de l'OCDE, souhaitaient que les termes de référence intègrent les travaux existants pour éviter les duplications. Mais sous la direction du Nigeria, du Kenya, du Ghana et du Sénégal, l’Afrique et d'autres pays du Sud ont réussi à faire retirer cette proposition.



Les termes de référence adoptés ouvrent la voie à de nouvelles discussions sur des questions cruciales telles que la taxation des ultra-riches, l'évasion fiscale, ainsi qu'une coopération fiscale plus équitable et transparente. L’enjeu est de taille. Dans son dernier rapport sur la transparence fiscale en Afrique, l'OCDE indique que 12 pays africains ont récupéré 3,8 milliards d’euros de recettes fiscales grâce à ses mécanismes d’échange d’informations.



Cependant, les deux éditions les plus récentes du rapport sur la justice fiscale mondiale (2021 et 2023), basées sur 5 % des comptes de multinationales accessibles au public, suggèrent que les pertes fiscales pour l'Afrique dépassent les 30 milliards de dollars, sans compter les exonérations fiscales souvent peu justifiées que les pays africains sont contraints d’accorder pour attirer les investissements.



Les termes de référence adoptés à l’ONU appellent également les négociateurs du nouveau cadre de coopération fiscale à se pencher sur la fiscalité des ultra-riches. Ceux-ci exportent souvent leurs fortunes vers des juridictions où elles sont peu ou pas du tout taxées. Selon le rapport « The Africa Wealth Report »,

Source : L'Afrique a joué un rôle clé dans les discussions sur les termes de référence qui guideront les négociations futures, en poussant au maximum pour l'adoption d'un cadre plus inclusif et transparent. Sous la direction du Nigeria, du Kenya et du Ghana, elle est en train d'influencer l'agenda fiscal mondial face aux solutions de l'OCDE.

