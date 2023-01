Coopération sénégalo-italienne : Plus de 1 190 entreprises accompagnées, 7 378 emplois créés et 51 Sénégalais de la diaspora subventionnés Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2023 à 19:32 | | 0 commentaire(s)| L'Agence italienne de coopération au développement et l'Etat du Sénégal luttent contre l'émigration clandestine. Dans le cadre des programmes de coopération délégués des projets Plaserapri / Pasped co- financés par l'Union européenne, plus de 1 190 entreprises ont été accompagnées, 7 378 emplois créés et 51 Sénégalais de la diaspora subventionnés.



