Corée du Nord : « Parade des forces armées civiles - Anniversaire de la fondation de la République »

La parade des forces armées civiles et de sécurité publique consacrée au 73e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) a eu lieu le 9 septembre sur la place Kim Il Sung de la capitale Pyongyang.



A eu lieu d’abord la cérémonie d’entrée de la fanfare militaire, suivie par la chute de parachutistes ornant le ciel nocturne de drapeaux de la République.



Les formations d’avions d’escorte ont passé dans le ciel et des chasseurs ont tiré des salves éblouissantes, ajoutant à l’ambiance de célébration.



A zéro heure du 9 septembre, Kim Jong Un, Chef d’Etat de la République populaire démocratique de Corée, est monté sur la tribune d’honneur. Des enfants lui ont offert des bouquets de fleurs, ainsi qu’à des cadres du Parti, du gouvernement et de l’armée.

La cérémonie de levée des couleurs s’est déroulée avec solennité.



Le chant « Notre glorieuse patrie » a été exécuté et une salve de 21 coups tirée.

Ri Il Hwan, membre du Bureau politique et Secrétaire du Comité Central du Parti du Travail de Corée, a fait un discours.



Puis, a eu lieu un solennel défilé des forces armées civiles et de sécurité publique.

La colonne de la division de membres du Parti de la ville de Pyongyang est entrée dans la place derrière la voiture du Commandant de la Garde rouge des ouvriers et des paysans, suivie des colonnes des Gardes rouges des ouvriers et des paysans de la capitale, des provinces, des unités de l’économie nationale et des universités, ainsi que la Garde rouge de la jeunesse.



Ont passé ensuite la colonne des forces de sécurité publique, celle de la troupe mobile spéciale des forces de sécurité publique, celle de la troupe de recherche avec chiens militaires, celles d’unités motorisées de la Garde rouge des ouvriers et des paysans, celle de motocyclettes, celle de tracteurs chargés de canons et celle de corps de pompiers des forces armées de sécurité publique.



Le défilé terminé, des feux d’artifice ont éclaté de nouveau dans le ciel et la soirée de gala des jeunes et étudiants a eu lieu sur la place.

ATCC





Source : https://www.impact.sn/Coree-du-Nord-Parade-des-for...