« Corée du Nord - Réussite au lancement d’essai du nouveau MBIC Hwasongpho-17 » (KCNA)

Le lancement d’essai du nouveau missile balistique intercontinental Hwasongpho-17 des forces stratégiques de la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC) a été effectué le 24 mars 2022 sous la direction effective de Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail de Corée, Président des Affaires d'État de la RPDC et Commandant suprême des forces armées de la RPDC.



Le 23 mars, il a donné un ordre écrit d’effectuer le lancement d’essai et, le 24 mars, il s’est rendu sur le terrain de lancement pour diriger personnellement l'ensemble du processus de l’essai.



Avec sa profonde perspicacité dans la situation internationale en constante évolution et l'exigence de longue date qui découle de l'inévitabilité de la confrontation à long terme avec les impérialistes américains accompagnée du danger d'une guerre nucléaire, il a présenté la politique de renforcement continu de la force de dissuasion de la guerre nucléaire au 8e Congrès du Parti du travail de Corée. Surtout il a accordé la priorité absolue au développement du nouveau type de MBIC pour faire achever le Hwasongpho-17 comme moyen de frappe de noyau des forces stratégiques de la RPDC en tant que moyen de dissuasion de guerre nucléaire bien fiable.



Il s’est renseigné en détail sur place sur les préparatifs du lancement d’essai du nouveau MBIC dans l'après-midi du 24 mars et il a donné l'ordre de lancer le Hwasongpho-17.



Le lancement d'essai a été effectué en utilisant le système de lancement à l'angle le plus élevé par souci de sécurité pour les pays voisins.



Le missile, lancé à l'aéroport international de Pyongyang, a monté jusqu'à l’altitude maximale de 6 248,5 km et parcouru la distance de 1 090 km pendant 4 052 s (1h 7m 32s) avant de toucher avec précision la zone ciblée dans les eaux internationales aux environs de la mer de l’Est de Corée. (Le « Hwasong-15 » lancé le 29 novembre 2017 avait atteint l’altitude maximale de 4 475km et parcouru 950km pendant 53m.)



L’essai de lancement a clairement prouvé que tous les paramètres du système d'arme répondaient exactement aux exigences de conception et que son fonctionnement rapide en condition de guerre éventuelle pouvait être assuré de façon scientifique et pratique.



Kim Jong Un a déclaré que quiconque oserait tenter de porter atteinte à la sécurité de notre pays devrait être bien conscient du fait qu'il devra payer un prix terrible pour sa tentative, en affirmant que les forces stratégiques de la RPDC sont fin prêtes à enrayer et à juguler toute tentative militaire dangereuse des impérialistes américains.



Il s’est fait photographier avec les militaires et les responsables des sciences de la défense qui ont contribué à manifester pleinement au monde le statut stratégique de la RPDC.

KCNA

Source : https://www.impact.sn/Coree-du-Nord-Reussite-au-la...