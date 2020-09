Coronavirus: 10.569 nouveaux cas et 12 morts ces dernières 24h en France Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Septembre 2020 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|









Source : Plus de 10.500 nouveaux cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en France ces dernières 24 heures, et 12 personnes sont mortes. Le taux de positivité des tests augmenté légèrement, à 5.7%.Source : https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-10-569-nou...

