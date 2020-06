Coronavirus: 13 morts en 24 heures à l'hôpital, plus faible bilan depuis le début du confinement Le nombre total de décès s'élève désormais à 29.155 depuis le début de l'épidémie.





La France a recensé 13 nouveaux décès dans les hôpitaux en lien avec l'épidémie de Covid-19 sur les dernières 24h, soit le bilan quotidien le plus faible depuis le 14 mars, juste avant le confinement, selon le site internet du gouvernement dimanche.

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 atteint 153.977, soit 343 de plus que la veille.

Le nombre total de décès s'élève désormais à 29.155 en France depuis le début de l'épidémie, contre 29.142 samedi. Quant au nombre de personnes hospitalisées, il est de 12.461, contre 12.479 hier, soit 18 de moins en 24 heures. Parmi eux, 1053 sont considérés comme des cas graves, contre 1059 la veille. Au total, 70.842 personnes ont pu regagner leur domicile suite à une hospitalisation en lien avec le Covid-19.



