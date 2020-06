Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus: Didier Raoult reconnaît qu'une deuxième vague est possible Rédigé par La rédaction de leral.net le 19 Juin 2020 à 14:47 Le professeur Didier Raoult, qui avait affirmé dans un premier temps, ne pas croire en une deuxième vague de coronavirus en France, s’est montré plus prudent dans une vidéo publiée mercredi.

" On ne sait pas ce que deviendra la distribution du coronavirus actuel , a confié le directeur de l’IHU Mediterrannée. Personne n'est capable de prévenir l'avenir. Il se peut que se soit comme les autres coronavirus : qu'il y ait un autre moment de la saison hivernale, printanière avec un nouveau pic épidémique, ou il se peut qu'elle disparaisse ". L’infectiologue est donc méfiant sur un potentiel retour de l'épidémie lors du prochain hiver.



Pour en avoir une idée, Didier Raoult invite à observer l’évolution de l’épidémie en Nouvelle-Zélande, qui a « des conditions climatiques assez proches de celles de la France » et entre dans sa saison hivernale : « S’il y a une épidémie en Nouvelle-Zélande cet été, on peut redouter qu’il y ait le même type d’épidémie l’hiver prochain en France, car c’est comme ça que ça se passe pour la plupart des infections respiratoires ».



La Nouvelle-Zélande n'avait plus détecté de nouveau cas de coronavirus pendant 25 jours, avant de communiquer sur la présence de deux cas britanniques sur son territoire.











