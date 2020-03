Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus. Donald Trump décrète l’état d’urgence et affirme ne pas avoir de symptômes Rédigé par La rédaction de leral.net le 14 Mars 2020 à 10:42 Donald Trump a réagi à l’épidémie de coronavirus. « Je déclare officiellement une urgence nationale », a affirmé le président américain qui assure n’avoir aucun des symptômes du virus. Il a également annoncé la suspension à compter de vendredi minuit des croisières depuis les Etats-Unis vers l'étranger.

Le président américain Donald Trump, accusé d’avoir dans un premier temps minimisé la gravité de la pandémie de coronavirus, a déclaré vendredi l’état d’urgence pour faire face à la crise.

Pour déclencher la pleine puissance des ressources du gouvernement fédéral, je déclare officiellement une urgence nationale, a-t-il affirmé depuis les jardins de la Maison Blanche. Le président a expliqué que cette décision permettrait d’accéder à jusqu’à 50 milliards de fonds pour lutter contre le virus.



« Répondre aux besoins des Américains »

J’appelle chaque État (du pays) à mettre immédiatement en place des centres d’urgence et les hôpitaux à activer leurs plans de préparation d’urgence pour répondre aux besoins des Américains, a ajouté le président.

Donald Trump a affirmé vendredi qu’il se ferait probablement tester prochainement pour le coronavirus malgré le fait qu’il ne présente aucun symptôme. Le président américain a été pressé à de nombreuses reprises par des journalistes pour savoir s’il devait être testé après avoir été en contact avec un Brésilien, membre de la délégation du président Jair Bolsonaro, qui est positif au coronavirus.

Le président américain a aussi annoncé qu’il pourrait ajouter le Royaume-Uni dans la liste des pays dont les ressortissants ne peuvent plus venir aux États-Unis.

Face à la pandémie de coronavirus, a enfin évoqué une forte hausse des capacités à tester le virus aux États-Unis. Nous annonçons un nouveau partenariat avec le secteur privé pour augmenter et accélérer énormément notre capacité à tester le coronavirus , a annoncé le président américain depuis la Maison Blanche, alors que son gouvernement a été critiqué pour la lenteur avec laquelle les tests de dépistage ont été mis à disposition du public dans le pays.



Suspension des croisières

Donald Trump a également annoncé la suspension à compter de vendredi minuit (04H00 GMT) des croisières depuis les Etats-Unis vers l'étranger pour contrer la propagation du coronavirus.

« A ma demande, à compter de minuit ce soir, Carnival, Royal Caribbean, Norwegian et MSC ont tous accepté de suspendre les croisières à l'étranger pendant trente jours », a tweeté le président américain, soulignant que le secteur des croisières représentait « une grande et importante industrie ».

Le croisiériste américain Princess Cruises (groupe Carnival Corporation) avait déjà annoncé jeudi suspendre ses croisières à travers le monde pendant 60 jours. Cette décision concerne tous les voyages prévus du 12 mars au 10 mai sur l'ensemble de ses 18 paquebots, avait précisé l'entreprise dans un communiqué.

Entre paquebots immobilisés, escales interdites et contaminations à bord, le secteur de la croisière s'enfonce chaque jour davantage dans la crise. Avant le début de l'épidémie, ce secteur en perpétuelle croissance, disait viser 32 millions de passagers dans le monde en 2020.

Ouest-France.fr

