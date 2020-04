Coronavirus: Interrogations autour d’une Bissau-guinéenne en quarantaine à l’hôpital de Ziguinchor Une ressortissante bissau-guinéenne a été placée en isolement à l’hôpital de Ziguinchor, samedi dernier, alors que des prélèvements effectués sur elle ont été envoyés à l’Institut Pasteur de Dakar. Les résultats sont d’ailleurs attendus ce lundi, selon le Dr. Ansoumana Diatta. La patiente est arrivée à Ziguinchor il y a plus d’une semaine, alors que la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau était déjà fermée. Se pose dès lors la lancinante question de savoir, par où elle est passée pour rallier la capitale du sud. Pas moins de 10 zones de passages complètement poreuses sont signalées entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Avril 2020 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos