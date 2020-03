Coronavirus : L’Italie dépasse la barre des 6000 morts

Crise sanitaire mondiale majeure de notre époque”, selon l’OMS, la pandémie de Covid-19 “s’accélère” et son bilan s’alourdit. Partie de Chine où elle semble endiguée, elle a désormais pour épicentre l’Europe, où l’Italie subit le plus lourd bilan.



La pandémie de coronavirus a tué 601 personnes en Italie lundi. Un total de 6.077 personnes sont mortes dans la péninsule (pour 63.927 cas confirmés), pays le plus touché au monde. 7.432 personnes ont guéri.



La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 15.000 personnes dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP sur la base de statistiques officielles communiquées à la mi-journée.