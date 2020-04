Coronavirus : L'auteur Alexandre Jardin se lance dans la confection de masques

Dons d'argent et d'équipements médicaux, levées de fonds, ventes aux enchères... Contre le coronavirus, les stars se sont mobilisées ! Alexandre Jardin participe à l'effort de guerre. L'auteur a lancé un appel aux personnes volontaires pour la confection de masques de protection.



"J'ai un confinement productif !", explique Alexandre Jardin au magazine Le Point. L'auteur et réalisateur français de 55 ans profite de cette quarantaine imposée pour aider. Il a lancé un appel aux personnes de bonne volonté pour la conception de masques médicaux. Des masques à la norme Afnor qui seront distribués gratuitement, pour faciliter le déconfinement à partir du lundi 11 mai 2020.



"On a tous bien compris qu'il nous faudrait à tous des masques pour sortir du confinement et qu'en l'état actuel des choses, nous n'en aurons pas assez pour tout le monde. Donc on va les faire nous-mêmes, et à toute vitesse !, confie Alexandre Jardin au site du Point. Sans masques au 11 mai, le pays ne redémarrera pas. Les gens auront peur. Nous lançons un appel général à toutes les bonnes volontés : que celles et ceux qui peuvent coudre, que celles et ceux qui peuvent fournir du tissu lèvent le doigt."



À ce jour, plus de 30 000 couturières disponibles et volontaires ont manifesté leur envie de participer au projet.