Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus: L'épidémie se propage en Corée du Sud, en Italie ou en Iran mais recule en Chine Rédigé par Mamadou Mangane le 25 Février 2020 à 10:07 La Chine a annoncé mardi 71 morts supplémentaires dus au Covid-19, soit le chiffre quotidien le plus bas depuis plus de deux semaines. La contamination augmente en revanche dans d'autres pays.



Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé lundi le monde à se préparer à une "éventuelle pandémie" du nouveau coronavirus, en jugeant "très préoccupante (...) l'augmentation soudaine" de nouveaux cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran.



77.000 contaminations au total en Chine



L'épidémie a en revanche reculé en Chine, d'où a surgi le nouveau coronavirus fin décembre et où 77.000 personnes ont été contaminées depuis. Le pays a annoncé ce mardi 71 morts supplémentaires liés à l'épidémie, soit le chiffre quotidien le plus bas depuis plus de deux semaines, ce qui porte le total national des morts à 2663.



La commission nationale de la Santé a aussi fait état de 508 nouveaux cas confirmés de contamination par le virus, tous sauf neuf ayant été détectés dans la province centrale de Hubei, où l'épidémie est apparue en décembre. Ce chiffre national des nouvelles infections est en hausse par rapport à celui de lundi, qui était de 409.



Les experts de la mission conjointe de l'OMS qui se sont rendus dans plusieurs provinces chinoises, dont à Wuhan, épicentre de l'épidémie, ont constaté que l'épidémie du Covid-19 a atteint en Chine "un pic, suivi d'un plateau, entre le 23 janvier et le 2 février, et qu'elle n'a cessé de décliner depuis lors", a déclaré à la presse le chef de l'agence spécialisée des Nations unies, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mesures drastiques



Le chiffre quotidien des nouveaux cas avait "diminué régulièrement depuis lors", a-t-il ajouté. Plusieurs provinces chinoises n'ont rapporté aucun nouveau cas depuis plusieurs jours.



"Cela devrait donner aux pays l'espoir que ce virus peut être contenu", a insisté Tedros Adhanom Ghebreyesus, saluant une fois de plus les mesures drastiques prises par la Chine où des dizaines de millions de personnes vivent confinées depuis des semaines.



Scientifiquement parlant, la mission conjointe qui s'est rendue en Chine a également permis de montrer "qu'il n'y a pas eu de changement significatif dans l'ADN du coronavirus", a indiqué le Dr. Tedros. Quant au taux de mortalité en Chine, il est de 0,7%, et se situe entre 2 et 4% à Wuhan, a-t-il détaillé.



Les experts ont également constaté que les personnes qui ont été contaminées mais ne souffrent pas de symptômes graves ont un temps de guérison d'environ deux semaines, tandis que ceux qui sont sévèrement atteints se rétablissent dans un délai de trois à six semaines, a-t-il expliqué.



C.M. avec AFP

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Togo: Un candidat s’auto-proclame président et annonce la nomination de son Premier ministre Burkina : Quatre morts dont trois policiers dans une "embuscade" dans le centre-nord