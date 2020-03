Coronavirus : La Chine enregistre 78 nouveaux cas et 7 décès à Wuhan

La Chine a enregistré mardi, 78 nouveaux cas de Covid-19. La grande majorité de ces cas sont des contaminations importées de l’étranger. Ainsi, une crainte d’une nouvelle vague de contamination se fait ressentir dans le pays.



Sept décès ont par ailleurs été enregistrés, renseigne le bilan officiel du ministère de la santé. Tous sont survenus à Wuhan, berceau de l’épidémie, où un nouveau cas a été signalé après cinq jours sans contamination supplémentaire.



La Chine est par ailleurs le second pays le plus touché au monde par le nouveau coronavirus après l’Italie. En effet, plus de 80 000 cas et 3 277 décès ont été officiellement recensés dans ce pays.