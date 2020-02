Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus: La Chine se tourne vers l'intelligence artificielle Rédigé par Mamadou Mangane le 13 Février 2020 à 09:08 Trouver de nouvelle solutions à la propagation du coronavirus à l’origine de plus de 30,000 infections et au moins 600 morts en Chine orientale. Pékin se tourne vers un ensemble d’outils pour trouver et prévenir les infections potentielles : le suivi des données et l’intelligence artificielle.

Plusieurs entreprises de technologie chinoises se sont lancé dans le développement des applications visant à aider les populations à reconnaître une personne atteinte ou confirmée.



À Guangzhou, au sud de Guangdong, des robots ont été déployés sur une place publique pour rappeler le port des masques.



Le géant Chinois des recherches Baidu a installé un système de détection des visages qui photographie automatiquement le visage de chaque personne. Si quelqu’un a une température corporelle de 37,3 degrés Celsius ou plus, le système déclenche une alarme, ce qui déclenche une deuxième vérification par le personnel de la station.



Ce nouveau système de recherche vient compléter celui déjà mis en place, notamment l’utilisation de thermomètres portables, ainsi que celui des plaques tournantes installé dans des transports publics, qui testent des systèmes de détection de la fièvre grâce à l’intelligence artificielle et des caméras infrarouges.



Outre la détection de la fièvre, les entreprises technologiques chinoises ont mis au point une grande variété de services pour aider aux efforts de lutte contre les épidémies : de la préparation des drones de livraison de fournitures médicales à la cartographie de la propagation du virus à partir de Wuhan.



