Coronavirus - Le Ghana rouvre ses frontières terrestres et maritimes Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Mars 2022 à 01:49 | | 0 commentaire(s)|

Le Ghana a annoncé la réouverture lundi de ses frontières terrestres et maritimes, fermées depuis deux ans à cause du coronavirus afin de relancer son économie dans un contexte de crise économique mondiale. Le port du masque dans les lieux publics n'est plus obligatoire, a également annoncé le président Nana Akufo-Addo au cours d'un discours diffusé dimanche soir à la télévision.



D'autres mesures prises dès mars 2020 pour contenir l'épidémie dans le pays ouest-africain ont aussi été levées. Par exemple, les voyageurs vaccinés n'ont plus à présenter un test PCR négatif à leur entrée sur le territoire. "Ces deux dernières années ont été difficiles pour chacun d'entre nous, et nous voyons enfin la lumière au bout de ce très long tunnel", a déclaré le président.



"J'en appelle à la responsabilité de chacun, de continuer à nous protéger", a-t-il ajouté. La réouverture des frontières était attendue par de très nombreux Ghanéens, qui dépendent du commerce transfrontalier avec le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina-Faso. (Belga)





Source : Source : https://www.impact.sn/Coronavirus-Le-Ghana-rouvre-...

Accueil Envoyer à un ami Partager