Coronavirus : Le prix du remède utilisé par le Madagascar, connu

On en sait un peut plus sur le prix du remède « miracle » préventif et curatif du coronavirus Tambavy Cvo, (Covid Organics) du Madagascar. Si le produit tant vanté par les utilisateurs est gratuit pour les populations malgaches les plus vulnérables, il a tout de même un prix pour les autres couches sociales.



C’est aussi « très accessible » pour les personnes les plus aisées du pays qui devront juste débourser la somme de 235 francs CFA pour la bouteille de 33 centilitres, 475 francs CFA pour celle d’1 litre ou encore 580 francs CFA pour acheter la boîte de 14 infusettes.



Pour rappel, au cours d’un échanges avec son homologue malgache, Andry Rajoelina, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a passé une première commande pour un échantillon à mettre à la disposition du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann de Dakar.