Coronavirus: Le suspect de Darou Mousty a été testé négatif

Mercredi 4 Mars 2020

Plus de peur que de mal. Et pour cause, le patient suspect qui avait été signalé à Darou Mousty, dans la région de Louga, n'est pas atteint de coronavirus. C'est en tout cas ce qui ressort des analyses faites par l'Institut Pasteur de Dakar.



Le docteur Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé a donné la nouvelle sur les ondes de la Rfm. Il précise d'ailleurs que le patient en question va mieux et doit retourner chez lui très prochainement.

