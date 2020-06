Coronavirus: Macron veut sa commission, Larcher "stupéfait"

Le gouvernement pourrait annoncer prochainement “la création d’une commission qui portera un regard indépendant et collégial sur la gestion de la crise” du coronavirus, a indiqué vendredi à l’AFP une source proche de l’exécutif. À LCI, l’Élysée confirme sa “volonté d’un retour d’expérience conduit de façon impartiale”, “un regard indépendant et transparent” sur la gestion de la crise sanitaire.



Une éventualité qui ne plaît pas, du tout, à Gérard Larcher. Le président Les Républicains du Sénat est “stupéfait”, tel qu’il l’a écrit sur Twitter ce samedi 6 juin.



La veille, c’est Éric Ciotti (tout juste nommé rapporteur de la commission d’enquête de l’Assemblée) qui fustigeait “une démarche inédite, osée, un peu ridicule et particulièrement choquante” dans les colonnes du Parisien. “On voit bien qu’on est dans un pouvoir qui essaie d’avoir une commission à sa main. En même temps… On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même”, a-t-il expliqué.



″Étouffer les choses par des comités d’experts”

Une commission créée par le gouvernement “est une bizarrerie institutionnelle” et “ce qui m’inquiète dans cette pseudo commission indépendante, au-delà de la supercherie, c’est surtout qu’on voit bien finalement l’objectif, c’est d’étouffer les choses par des comités d’experts” alors que ”ça doit être le retour du politique”, a également...