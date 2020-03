Coronavirus : Peur dans un centre d’appels de Dakar « Un des agents est venu demander à l’administration de prendre des mesures parce que son colocataire et ami, a été testé positif au coronavirus ». Ces propos sont ceux d’un télé-enquêteur travaillant dans un centre d’appels de Dakar et qui s’est confié à la Rfm. « Mais depuis ce jour, aucune mesure n’a été prise. Les responsables n’ont pas averti les autorités et les agents continuent à travailler », a-t-il poursuivi.



Pourtant, précise-t-il, le cas suspect est mis en quarantaine depuis jeudi dernier. Ainsi, les agents demandent la fermeture des centres d’appels.



« Dans les centres d’appels, il y a une centaine de personnes qui y travaillent. Je pense que l’Etat devrait prendre des mesures comme celles relatives à la fermeture des écoles pour le bien de tout le monde », plaide-t-il.



