Coronavirus : Touba a enregistré dans la soirée d’hier, un nouveau cas communautaire

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

L’épidémie du coronavirus risque de prendre une nouvelle tournure inquiétante à Touba. Car dans la cité religieuse, la liste des patients testés positifs avec le mode de transmission communautaire, ne cesse d’augmenter. Et le dernier cas a été détecté, hier, dans l’après-midi.



Selon SourceA qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, ce cas n’a rien à voir avec les six personnes testées positives à Touba et évoqués, hier, par les Services du Ministère de la Santé et de l’Action sociale. Mais précisent nos confrères, c’est un nouveau cas qui devra être comptabilisé dans le bilan de Diouf Sarr de ce matin.

