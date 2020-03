Coronavirus au Sénégal: l’Eglise annule ses manifestations religieuses et diocésaines Alors que le coronavirus se propage rapidement au Sénégal et que l’on évoque la nécessité d’annuler les manifestations religieuses, l’Eglise a pris les devants en annulant ses manifestations religieuses. C’est en tout ce qu’a révélé l’Abbé Augustin Thiaw, secrétaire diocésain de la cathédrale de Dakar.

Samedi 14 Mars 2020

« Déjà nous avions sorti un premier communiqué pour interdire le baiser de la main dès l’apparition du coronavirus, mais nous avons sorti un second communiqué pour annoncer la suspension ou alors le report du pèlerinage national et des pèlerinages diocésains. Les journées mondiales de la jeunesse qui devaient être célébrées au courant de ce mois de mars sont également suspendues, de même que les kermesses et autres manifestations diocésaines », a-t-il déclaré sur la Rfm.

