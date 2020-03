Coronavirus au Sénégal : « les cas contacts n’ont pas augmenté », selon Abdoulaye Diouf Sarr Les cas contacts du coronavirus au Sénégal n’ont pas augmenté. L’assurance a été donnée par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ce dimanche dans l’émission Grand Jury.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mars 2020 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

« Les contacts n’ont pas augmenté. Je dois même dire qu’ils ont baissé, parce les contacts des deux premiers cas sont sortis de la cohorte et ceux du troisième cas sortirons le 18 mars prochain. A l’heure actuelle, il ne nous reste que les contacts du malade de Touba », a dit le ministre de la Santé. « Les cas contacts sont ceux qui ont été approchés d’une manière ou d’une autre par le malade, les suspects sont ceux qui ont développé des signes, alors que les confirmés, sont ceux qui ont été testés positifs. Ceux qui sont testés négatifs sont automatiquement sortis des cas contacts », a-t-il encore expliqué.

Un nombre de 1441 cas contacts ont été dénombrés aux premières heures de l’apparition du coronavirus au Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos