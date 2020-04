Coronavirus au Sénégal : les horaires du couvre-feu maintenus Le président Macky Sall a annoncé ‘’le maintien’’ des horaires du couvre-feu et en outre exhorté le gouvernement à ‘’œuvrer pour la confection locale de masques homologués et la généralisation de leur port par les populations’’, hier en réunion du conseil des ministres. Il a ‘’a insisté, auprès du ministre de la Santé et des autres membres du Gouvernement, sur l’impératif de prendre des mesures appropriées pour freiner la transmission communautaire sur le territoire national’’, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

55 cas communautaires, des patients du Covid-19, sont dénombrés parmi les 479 malades du coronavirus déclarés depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, le 2 mars dernier. A la date du 23 avril, 215 patients sont pris en charge dans différents centres de traitement du pays. 257 guérisons 6 décès et une évacuation ont été dénombrés par les autorités sanitaires du Sénégal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos