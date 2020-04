Coronavirus au Sénégal : les transmissions communautaires persistent Les résultats des tests virologiques liés au covid-19 publiés ce dimanche sont mitigés. Et pour cause, si le nombre des tests positifs est relativement bas (2), comparé aux derniers cas enregistrés, la persistance des cas issus de la transmission communautaire (1 sur 2 des résultats), reste une source d’inquiétude.

Si l’on ne sait pas encore, le lieu de résidence de ce nouveau cas, il est à craindre que cette personne ait pu contaminer d’autres sujets dont le traçage sera difficile à faire. Selon les autorités sanitaires, les cas communautaires motivent les craintes d’une explosion de cas.

Un cas de transmission communautaire a été détecté, hier samedi, à Touba, alors qu’à Louga, un autre cas communautaire a contaminé 18 personnes et suscité la mise en quarantaine de plusieurs cas contacts dont les résultats des tests son encore attendus.



