Coronavirus au Sénégal: nouveau record de contaminations, les cas communautaires persistent Le Sénégal a totalisé le plus grand nombre de cas positifs au coronavirus en ce samedi, avec 69 nouveaux cas notés. Cela même si les autorités sanitaires ont pris l’option d’augmenter le nombre de tests (703 tests ce jour) pour mieux freiner la propagation du virus. Par ailleurs, le nombre de cas communautaires ne faiblit pas avec 6 nouvelles contaminations issues de la transmission communautaire ce samedi. Si la ville de Touba, particulièrement touchée par ces cas communautaires, n’a pas enregistré de nouveau cas aujourd’hui, Mabcké qui n’est pas loin, a enregistré un nouveau cas communautaire, de même que Nioro, Mbao, Parcelles Assainies, Niayes Thioker et Colobane.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Avril 2020 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos