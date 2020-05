Coronavirus: comment bien désinfecter ses aliments et sa cuisine ?

Pour éviter la propagation du coronavirus, il est indispensable de rester confiné chez soi et d'avoir une excellente hygiène. Voici les règles à appliquer en cuisine pour prendre le moins de risques possible.



Une cuisine impeccable

Avec le confinement, on passe beaucoup plus de temps en cuisine. Entre le petit déjeuner, les repas du midi et du soir, c'est le moment où jamais de se lancer dans de bonnes recettes maison. Toutefois, en cette période compliquée, la cuisine doit être nettoyée plusieurs fois par jour. L'idéal est de passer un petit coup rapidement le matin, le midi et le soir avant d'aller dormir. Ce nettoyage est essentiel puisque vous manipulez des objets sales pouvant être porteurs (clés, clavier, ascenseurs, portable, carte bleue, poignées de portes etc.).



Il faut donc garder l'espace de la cuisine bien propre et dénué de toute trace de virus. Pour cela, pensez bien à nettoyer à l'eau de javel dilué, à l'alcool ou au vinaigre les endroits suivants : poignées de tiroirs, portes de placard, porte du frigo ou du four, plaque à induction, robinet et plan de travail. C'est la base !



Faire ses courses en toute sécurité

Comme tout déplacement extérieur en période de coronavirus, il est toujours possible de rentrer en contact direct ou indirect avec des personnes ou des objets qui ont ou porte des traces de virus. L'idéal est donc de faire ses courses en portant des gants, d'enlever tous les emballages une fois chez vous (papier autour des yaourts, contenants en cartons, plastiques etc.) et de toute désinfecter au savon. Si cela est possible, mettez vos ingrédients dans de nouveaux contenants : un Tupperware en verre propre pour le fromage, des bocaux pour les pâtes, les céréales, la farine et le riz etc.