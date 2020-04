Coronavirus en Afrique : Macron adhère à "une annulation massive de la dette"

Le Président français est convaincu que l'Afrique doit être aidée, pour faire face, à la pandémie du Covid-19. À l'instar du Président sénégalais, Macky Sall et du Pape François, Macron préconise "une annulation massive de la dette", en faveur du continent.



Au moment où beaucoup de voix africaines s'élèvent et s'interrogent sur les réelles motivations d'un éventuel soutien de l'Occident, fortement affaibli, à l'Afrique, Macron est formel.



"Nous ne gagnerons jamais seuls parce qu'aujourd'hui à Bergame, Madrid, Bruxelles, Londres, Pékin, New-York, Alger, Dakar... nous pleurons les morts d'un même virus. Alors si notre monde, sans doute, se fragmentera, il est de notre responsabilité de bâtir, dès aujourd'hui, des solidarités et des coopérations nouvelles.", a indiqué Macron, sous un ton grave, dans son adresse à la Nation, de ce lundi.