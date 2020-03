Coronavirus en Afrique: Premiers cas au Kenya, au Soudan, en Guinée et en Éthiopie

L’Afrique est relativement épargnée par le coronavirus,18 pays sont touchés et on compte moins de 200 cas sur le continent. Comment la Tunisie s’organise pour endiguer l’épidémie ? C’était le dauphin naturel d’Alassane Ouattara, le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, qui a été désigné candidat par le parti RHDP pour la présidentielle prévue en octobre 2020. Près d’un an après la chute du président Omar El Béchir, le Soudan s’enfonce dans la crise économique. Les Soudanais peinent à s’en sortir entre le manque de produits de base et les coupures d’électricité intempestives.









France24