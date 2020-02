Coronavirus en Chine: L’OMS lance un appel de fonds de 613 millions d’euros

Le coronavirus a émergé à Wuhan – en fin décembre – dans la période d’intenses circulations de personnes et de marchandises qu’est le Nouvel An Chinois. Wuhan est la deuxième plus grande ville au centre de la Chine, après Chongqing.



Parti de la ville chinoise de Wuhan, l’épidémie se propage toujours. Ce jeudi 6 février, on comptait 563 morts en Chine. Chaque jour, partout dans le monde, des cas de contamination sont découverts. L’inquiétude grandit.