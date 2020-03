Coronavirus : l'enfant du 'modou-modou' de 2 ans et 2 autres patients guéris Trois malades du coronavirus sont déclarés guéris au Sénégal dont l'enfant de 2 ans et du patient résidant à Guédiawaye et son épouse, selon les autorités médicales.

