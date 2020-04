Coronavirus: le Sénégal enregistre son plus lourd bilan, ce jour Le Sénégal a enregistré le plus lourd bilan de malades testés positifs au coronavirus par jour, avec 37 nouveaux cas positifs, aujourd’hui. Le plus grand nombre de cas communautaires, a été également dénombré ce jeudi, avec 8 cas détectés, sur un ensemble de 387 tests réalisés. Jusqu’à ce jour, le plus grand nombre de cas testés positifs par jour, s’élevait à 35 cas, il y a deux jours.

