Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus : le bilan mondial dépasse les 1 600 morts en Chine Rédigé par La rédaction de leral.net le 16 Février 2020 à 06:48 La commission sanitaire de Hubei a fait état de 1 843 nouveaux cas d’infection, ce qui marque une chute par rapport au nombre annoncé samedi.

Après la mort de 139 personnes dans la province de Hubei (centre), berceau de l’épidémie, le bilan du nouveau coronavirus, appelé Covid-19, en Chine continentale a dépassé dimanche 16 février la barre des 1 600 morts. La France a fait état, la veille, du premier décès dû au nouveau coronavirus en dehors d’Asie.



Lire aussi Un touriste chinois de 80 ans, infecté par le coronavirus et hospitalisé en France, est mort

Dans son bilan quotidien, la commission sanitaire de la province Hubei a fait état de 1 843 nouveaux cas, ce qui marque une chute par rapport au nombre de nouveaux cas annoncé samedi.



Le principal foyer d’infection hors de Chine reste le paquebot de croisière Diamond Princess, en quarantaine au Japon : 285 cas de contamination y ont été confirmés, dont 67 nouveaux cas annoncés samedi. Quelque 3 700 passagers et membres d’équipage restent confinés dans leurs cabines. Un porte-parole du département d’Etat américain a annoncé que les ressortissants des Etats-Unis se trouvant à bord seraient évacués et subiraient une quarantaine de deux semaines à leur retour sur le sol américain.



Des inspections de l’OMS sur le terrain



Une équipe internationale d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) doit arriver à Pékin ce week-end pour une mission commune avec leurs homologues chinois. Ils réaliseront des inspections sur le terrain, passeront en revue les mesures de prévention, visiteront des centres de recherche et formuleront des recommandations pour contenir l’épidémie, a précisé un porte-parole du ministère chinois de la santé, Mi Feng.



Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Le pangolin tient-il sa revanche avec le nouveau coronavirus ? »

« La Chine fait gagner du temps au monde. Nous ne savons pas combien de temps », a de son côté déclaré le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un discours samedi à Munich où se déroule une conférence internationale sur la sécurité. « Nous demandons à tous les gouvernements, toutes les compagnies et tous les médias de travailler avec nous pour faire retentir le niveau d’alarme requis sans attiser les flammes de l’hystérie. »

Lemonde.fr

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Russie : Un mariage, c’est « un homme et une femme » pour Vladimir Poutine Mali: une nouvelle attaque meurtrière à Ogossagou, un an après le massacre