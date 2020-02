Coronavirus : le bilan passe à plus de 1500 morts, premier décès en France et hors d'Asie

Rédigé par La rédaction de leral.net le 15 Février 2020 à 11:49

Le touriste chinois âgé de 80 ans hospitalisé depuis plusieurs jours à Paris dans un état grave en raison du coronavirus est décédé, a annoncé ce samedi Agnès Buzyn. C'est le premier patient décédé à cause du virus en dehors d'Asie. Le bilan de l'épidémie se porte désormais à plus de 1500 morts et plus de 60.000 personnes infectées, la plupart en Chine.

LCI