Coronavirus : le ministre français de la Culture Franck Riester et 5 députés contaminés

"Le ministre a été testé positivement aujourd'hui" après avoir manifesté des "symptômes", a précisé le cabinet, notant que Franck Riester avait passé plusieurs jours la semaine dernière à l'Assemblée nationale où plusieurs cas ont été confirmés. Il s'est notamment rendu devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée pour présenter son projet de loi sur la communication audiovisuelle.



"Le ministre de la Culture, à qui le Premier ministre souhaite un prompt rétablissement, va continuer de travailler à distance. Si d'autres ministres devaient être testés positifs, ils suivraient les mêmes règles d'isolement", a indiqué Matignon lundi au service politique de France Télévisions.



Cinq députés également contaminés

Cinq députés et deux membres du personnel de l'Assemblée nationale ont été contaminés par le coronavirus, dont deux élues ayant participé aux réunions de la commission des affaires culturelles. Des mesures vont être prises d'ici les quinze prochains jours par l'Assemblée pour limiter la contagion, "comme la suspension des réunions au-delà de 5 personnes et la réduction de l’activité aux seules fonctions essentielles de l’institution", indique un communiqué lundi.



Franck Riester n'est pas le premier responsable gouvernemental dans le monde à être contaminé. Plusieurs hauts responsables iraniens figurent parmi les personnes infectées par la pneumonie virale, dont Massoumeh Ebtékar, vice-présidente chargée des Femmes et de la Famille, ou encore le vice-ministre de la Santé, Iradj Harirchi.

