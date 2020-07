Les États-Unis ont franchi, ce jeudi 23 juillet, le cap des 4 millions de cas officiels d’infection au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le comptage à 15H40 (19H40 GMT) de l’université Johns Hopkins, qui fait référence. Le pays a jusqu’ici enregistré 4.005.414 infections. Avec plus de 143.800 décès, les États-Unis sont […]

Les États-Unis ont franchi, ce jeudi 23 juillet, le cap des 4 millions de cas officiels d’infection au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le comptage à 15H40 (19H40 GMT) de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Le pays a jusqu’ici enregistré 4.005.414 infections. Avec plus de 143.800 décès, les États-Unis sont de loin les plus endeuillés au monde en valeur absolue, devant le Brésil et le Royaume-Uni.

Le cap des 3 millions de cas avait été atteint le 8 juillet dans le pays. Après avoir connu une amélioration vers la fin du printemps, les Etats-Unis voient depuis plusieurs semaines l’épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l’ouest du pays.

L’article Coronavirus: plus de 4 millions de cas recensés aux Etats-Unis est apparu en premier sur Beut7 - Informations, news et actualités. L'information international en temps reel.

