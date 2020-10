Coronavirus: pour le professeur Piarroux, la seconde vague sera plus forte que la première Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|









Source : Invité de BFMTV ce lundi soir, le professeur Renaud Piarroux, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris s'est exprimé sur la situation des hôpitaux face à l'aggravation de l'épidémie de Covid-19. "On va avoir plus de personnes hospitalisées que lors de la première vague", explique-t-il, estimant que la seconde vague sera plus forte que la première.Source : https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-pour-le-pr...

