Coronavirus: scène de panique à l’aéroport de Dakar ? Intox !

Une vidéo de 30 secondes publiée le 7 mars sur Facebook, montre des scènes de panique et des femmes prises en charge par des pompiers sur le tarmac de l'aéroport de Dakar. La légende de la vidéo indique sans plus de précision, "Urgent-coronavirus", semant le doute parmi les internautes. Elle a tout simplement, été sortie de son contexte et donc, fausse. On vous explique pourquoi.



Des personnes qui sortent brusquement d’un bus, des pompiers au chevet de femmes allongées ou qui toussent sur le tarmac d’un aéroport... Une vidéo montrant des scènes de panique avec une légende ambiguë "Urgent-coronavirus" publiée sur Facebook par un internaute, a semé le doute parmi les internautes. La vidéo de 30 secondes a été vue plus de 80 000 fois en 48 heures.

Capture d'écran d'une scène de la vidéo publiée sur Facebook mais qui a été supprimée par l'internaute après la publication de notre article.

Pourquoi c'est faux



Bien que le Sénégal ait confirmé quatre cas de coronavirus Covid-19, dont deux nouveaux, mercredi, cette vidéo n’a absolument rien à voir avec l’épidémie.



Avec une recherche de la vidéo avec l’outil InVid [(voir ici comment l’utiliser)]urlblank:https://observers.france24.com/fr/20180401-guide-verification-factchecking-comment-verifier-video , on retrouve plusieurs occurences de la vidéo sur des moteurs de recherche. La vidéo originale a été publiée sur le site de [Dakaractu]urlblank:http://www.dakaractu.com/Diass-Test-grandeur-nature-du-plan-d-urgence-de-l-Aeroport-Dakar-Blaise-Diagne_a180088.html et de [Thiès Info.]urlblank:http://www.thiesinfo.com/exercice-a-laibd-la-securite-de-laeroport-en-demonstration-de-force

Capture d'écran des résultats de recherche avec l'outil InVid

La scène remonte en effet à novembre 2019 et montre un exercice de simulation de prise d’otages à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar, auquel ont pris part selon le site en ligne Thiès Info, des membres de "la police, de la gendarmerie" et une partie du personnel de l’aéroport. On remarque d'ailleurs que les acteurs figurant dans l'exercice arborent un brassard rouge.



De plus en plus, des vidéos à la limite de l’humour montrant des scènes de panique ou des mouvements de foule suite à la présence de supposés cas de coronavirus sont diffusées sur les réseaux sociaux. Début février, une vidéo montrant des individus courir dans les rues de Mauritanie "pour fuir le coronavirus" avait fait le buzz. Il s’agissait en réalité d’une scène prise lors d’une manifestation en juillet 2019, comme l’ont montré nos confrères d'[AFP Factuel.]urlblank:http://factuel.afp.com/non-cette-video-ne-montre-pas-des-mauritaniens-fuyant-la-vue-dun-chinois-par-crainte-du-coronavirus



Pour retrouver toutes nos vérifications en images concernant le coronavirus, [cliquez ici.]urlblank:https://observers.france24.com/fr/tag/intox#



Article écrit par Hermann Boko



